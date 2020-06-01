Son dakika: Barış Çakan'ı katleden 3 kişi tutuklandı!

01.06.2020 18:32

Son dakika haberine göre, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayda şüpheliler K.Y., A.B. ve Ö.Y.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi. Yazılı açıklamada, maktül Barış Çakan'ın arkadaşı B.A'yı görmek için kısa süreliğine evinden sokağa indiği, iki gencin sokakta yürüdükleri sırada bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen K.Y, A.B ve Ö.Y'yi gördükleri belirtilerek şöyle denildi:

"Maktulün arkadaşı B.A'nın şahıslara ezanın da okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavgada maktül Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y ve A.B ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri, şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmekle, soruşturma işlemlerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam edilmektedir."

Açıklamada, bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilginin tamamen yalan olduğu, bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Barış Çakan'ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Araç içindeki üç kişi, olayın faili oldukları gerekçesiyle Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında, Barış Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü" yönünde iddialar ortaya atılmış, Ankara Valiliği iddiaları yalanlamıştı.