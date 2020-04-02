Son dakika: Bakan Varank'tan COVID-19 Türkiye Platformu'nda koronavirüse karşı aşı müjdesi 02.04.2020 11:31

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı”nda konuştu. Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda konuştu.

Olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine erişim asla taviz vermeyeceğimiz alanlar.





Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, çalışmaya devam edeceğiz.

7 FARKLI AŞI VE 7 FARKLI İLAÇ GELİŞTİRME PROJESİ YER ALIYOR

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli etkinlikler bulunuyor. Aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. Covid-19 ile mücadelede bu daha da etkin hale geldi. COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor.