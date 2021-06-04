Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

SoSon dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Bu vatanın analarının hüznü, bizim hüznümüzdür. Onların yüreği, bizim kırmızı çizgimizdir. Bir kez daha söylüyorum; analarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede tüm imkanlarımızla destekleme devam edeceğiz" dedi. Evlat nöbetindeki aileler ise Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilere destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.