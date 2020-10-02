Son dakika: Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti! İşte o görüntüler

Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.
Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusu'nun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.
Azerbaycan'ın, kendi bölgelerindeki yerleri kurtarmak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor.