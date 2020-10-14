Son dakika: AYM'nin olağanüstü toplantısının ardından karar çıkmadı!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın dün akşam yaptığı skandal darbe imalı paylaşımın ardından mahkemenin tüm üyeleri Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplandı. Toplanıda karar çıkmadı, açıklama da beklenmiyor. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş Anayasa Mahkemesi önünden yaşanan son gelişmeler aktardı.