AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasına tepki: Sabaha kadar ışıkları yanacak yer Külliye'dir

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı 'Işıklar yanıyor' şeklindeki darbe imasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki Yıldırım neden böyle bir mesaj paylaştı? AYM'nin hedefinde demokratik yollardan seçilen hükümet mi var? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Yıldırım'ın darbe imasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Donat, "Türkiye'de sistem değişmiştir. Sabaha kadar ışıkları yanacak yer Külliye'dir" dedi.