Haberler Haber Videoları Son dakika: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!
19.10.2021 09:17
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AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.32'de Antalya Kaş açıklarında 6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem Muğla ve Denizli gibi çevre illerden de hissedildi. Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.32'de gerçekleşen depremin derinliği 36 kilometre olarak açıklandı. Deprem birçok ilimizden de hissedildi.

İşte depremin merkez üssü

Yunanistan açıklarında meydana gelen 6 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi. AFAD verilerine göre, Yunanistan Oniki Adalar civarında saat 08.32'de 6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.

SON DEPREMLER

2021.10.19 08:18:13 38.9982 26.1673 14.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.19 08:14:20 40.7282 27.4505 4.3 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.10.19 08:00:51 39.0598 26.2123 7.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.19 07:41:10 35.1308 25.2045 9.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 07:13:46 36.4277 27.1100 3.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 06:39:34 38.6513 31.6673 13.6 -.- 1.2 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.10.19 06:37:52 38.6257 31.6470 7.5 -.- 1.4 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.10.19 05:40:06 35.1068 26.7977 4.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 05:38:23 37.8533 29.6027 5.4 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.19 05:15:58 36.5185 27.5005 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.19 04:10:25 35.6317 32.1022 16.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.19 03:58:32 38.4552 26.5562 5.2 -.- 1.4 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel
2021.10.19 03:56:32 36.4815 27.1085 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 03:09:07 38.4412 34.0035 20.0 -.- 1.1 -.- AKIN-(AKSARAY) İlksel
2021.10.19 03:07:30 38.4388 33.9967 8.8 -.- 1.4 -.- AKIN-(AKSARAY) İlksel
2021.10.19 02:14:08 37.0625 28.5413 17.6 -.- 0.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.10.19 01:27:38 38.0543 27.2522 7.8 -.- 1.5 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.10.19 01:23:08 40.2162 31.7363 5.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.19 01:01:31 35.5925 26.0477 7.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 00:33:37 38.8842 26.7570 5.4 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.19 00:17:25 35.4472 26.1377 14.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 23:58:24 35.3210 26.3237 1.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 23:49:00 36.3062 35.7685 8.4 -.- 1.7 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2021.10.18 23:17:18 36.1565 26.9745 8.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.18 23:07:45 35.0653 25.1667 12.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 21:58:42 39.4662 27.9360 9.9 -.- 1.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2021.10.18 21:51:02 36.6132 36.0480 5.7 -.- 2.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 21:47:33 35.1548 25.2232 5.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 21:08:24 35.1058 26.8093 2.1 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

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