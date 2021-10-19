Son dakika: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.32'de Antalya Kaş açıklarında 6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem Muğla ve Denizli gibi çevre illerden de hissedildi. Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.