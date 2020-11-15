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SON DAKİKA: Ankara'da operasyon! DEAŞ üyeleri yakalandı

SON DAKİKA: Ankara'da operasyon! DEAŞ üyeleri yakalandı
15.11.2020 08:33
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Son dakika haberine göre Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğünün Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri, MİT ile koordineli olarak DEAŞ operasyonu düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. 2 teröristin Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirlendi.

Saklandıkları evlerde yapılan aramada Avusturya'daki saldırıya ilişkin görüntüler ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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