Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kobani eylemleri soruşturması! 82 kişiye gözaltı kararı!

25.09.2020 08:30

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Nazmi Gür'e gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6- 7- 8 Ekim 2014 tarihlerinde, lkemiz genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında 'Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b' üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine; Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 6 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 7- 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" denildi.

'TERÖR EYLEMLERİ SONUCU 37 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR'

Yaşanan terör olaylarında 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Terör olayları kapsamında 7 Ekim 2014 gününden başlayarak 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde terör eylemleri sonucu 37 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Terör eylemlerine dayalı cinayetler 7 Ekim 2014 tarihinde işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014 tarihinde de devam ettiği görülmüştür. Meydana gelen olaylarda; nitelikli adam öldürme 37, adam öldürmeye teşebbüs 29, mala zarar verme 3 bin 777, alıkoyma 25, hırsızlık 395, yağma 15, iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal 308, Türk bayrağını yakma 13, Atatürk'ü Koruma Kanununa Muhalefet 7 suçları işlenmiş, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşımız yaralanmıştır."

BAŞLATILAN SORUŞTURMADA DEMİRTAŞ İLE YÜKSEKDAĞ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu anımsatılarak, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

'6-7 EKİM OLAYLARI'NDA NE OLMUŞTU?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olayları meydana gelmişti.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Aynularab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

OLAYLARIN DEVLETE MALİYETİ 300 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamına büyük zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra bölgenin ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına da büyük darbe vurdu.

DİYARBAKIR'DA 12 KİŞİ ÖLDÜ

Diyarbakır'da yaşanan saldırılarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile 14 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kentte 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 MOBESE kamerası zarar gördü. Gözaltına alınan 189 kişiden 45'i tutuklandı.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI VAHŞİCE KATLEDİLDİ

İhtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.

DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı, ayrıca 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi.

Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

OLAYLARDA 201 OKUL HASAR GÖRDÜ

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi.

Tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede hizmete açıldı.

MÜZEYİ ATEŞE VERDİLER

Diyarbakır'da düzenlenen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerce yakılan ve kullanılamaz hale getirilen Ziya Gökalp Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokolle restore edildi.

TÜRSAB sponsorluğunda 1 milyon 814 bin lira bütçe ile 2016 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan müze binası, teşhir için son teknoloji ile donatılmış şekilde Bakanlığa teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşhir ve tanzim için 1 milyon 490 bin lira harcanan müze, yürütülen çalışmalarla yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor.

386 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaylara ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ESNAFA YAKLAŞIK 235 BİN LİRA ÖDENDİ

Diyarbakır'da olaylarda zarar gören 73 esnafa Diyarbakır Valiliği tarafından 234 bin 997 lira ödeme yapıldı.

Hayatını kaybeden 8 kişi için yapılan başvurudan çatışmalı ortamda zarar gören, yakınlarını kaybeden, alıkonulduğu için iş kaybı yaşayan 7 vatandaşın mağduriyeti, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında taznim edildi. Komisyon tarafından aralarında Yasin Börü'nün de yer aldığı 6 kişinin ailesine 170 bin lirayı bulan tazminat ödendi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü polis 42 kişinin yaralandığı olaylarda, aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri, 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği tespit edildi.

VAN

Van'da 170 araç, 20 okul, 5 dini müessese, 40 kamu binası ve 523 iş yeri büyük hasar gördü. Başbakanlık tarafından gönderilen ödenekler, zarar gören vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Hasara uğrayan kamu binaları, okullar, dernek binaları ve Kur'an kursları da baştan sona yenilenerek hizmete açıldı.

SİİRT

5 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandığı Siirt'te, valilik bünyesinde oluşturulan hasar tespit komisyonu raporuna göre, gözaltına alınan 69 kişiden 16'sı tutuklandı.

Kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

BATMAN

Batman'daki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı, güvenlik güçlerince gözaltına alınan 105 kişiden 32'si tutuklandı. Olaylarda 6 kamu binası, 15 özel banka ve ATM, iki siyasi parti binası, 62 resmi ve özel araç, 91 iş yeri ve 5 evde hasar meydana geldi.

MARDİN

Mardin'de 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 sivil ile 22 polis yaralandı, 14 otomobil, 69 polis aracı, kaymakamlık binaları, emniyet binaları, 36 okul, 6 siyasi parti ve 69 bina zarar gördü. Gözaltına alınan 311 kişiden 108'i tutuklandı.

ŞIRNAK

30 kişinin yaralandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ateşe verilmesi sonucu tahrip olan 13 okul ile yağmalanan 2 özel öğrenci yurdu, Valilik tarafından kısa sürede onarıldı.

6-7 EKİM'İN YARALARINI DEVLET SARDI

Dönemin Başbakanlığı tarafından illere gönderilen ödeneklerle vatandaşların ve esnafın zararı giderildi. Olaylarda tahribata uğrayan yerler, devletin sağladığı imkanlarla onarıldı.

Van'da 22 milyon 469 bin, Diyarbakır'da 234 bin 997, Muş'ta 3 milyon 550 bin, Mardin'de 5 milyon 180 bin, Batman'da 4 milyon ve Tunceli'de 618 bin lira olmak üzere olayların yaşandığı illerdeki zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.