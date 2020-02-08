Son dakika: Amerika'dan gelen heyetten Sabiha Gökçen'deki uçak enkazında inceleme

Son dakika haberi... 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Amerika'dan gelen heyet Sahiba Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yapıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyet enkaz alanında incelemelerde bulunuyor.
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