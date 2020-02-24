Son dakika: Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme: Altuğ Verdi soruşturmasında 10 şüpheli hakkında tutuklama istemi 24.02.2020 17:03

Son dakika haberine göre Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. madde uyarınca FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. 2 itirafçı hakkında ise adli kontrol kararı talep edildi. Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İlk dalga operasyonunda gözaltında bulunan şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, zanlılardan 7'sinin farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Şüphelilerden 2'si, 19 Şubat'ta, 2'si 21 Şubat Cuma günü, 2 de Pazar günü olmak üzere 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemleri süren 22 şüpheliden 12'si, sağlık kontrollerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin geri kalan dördünün ise bir hafta içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor..