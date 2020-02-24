CHP-HDP ittifakı hakkında çarpıcı yorum: “Ya teslim olacaklar ya da çatırdayacaklar…” 24.02.2020 16:34

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde ittifak yapan CHP ve HDP, ittifakını sürekli gizlemeye çalışmıştı. Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan CHP’ye ‘ittifakı gizlemeyelim’ çağrısı gelmiş, bu durum hakkında hala CHP kanadından bir açıklama yapılmamıştı. Dün yapılan HDP kongresinde skandallar zinciri yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcı Aykut Erdoğdu da oradaydı. İstiklal Marşı’nı okumayan HDP, bebek katili Öcalan için saygı duruşunda durdu. Tüm bunlar yaşanırken CHP’li Erdoğdu’nun orada bulunması aslında çağrının kabul edildiğinin bir kanıtıydı. Gözler İYİ Parti’ye çevrilirken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi Zafer Şahin, “"HDP'nin dediğini yapmazlarsa çatlak daha da büyüyecek. Ya HDP'ye tamamen teslim olacaklar. Ya da HDP'nin dediklerini yapmayacaklar ittifak çatırdayacak” ifadelerini kullandı.

CHP ile HDP arasında kapalı kapılar ardında yapılan ittifak, HDP'yi kızdırdı. HDP, CHP'nin cesur olmasını ve ittifakın resmileşmesini istedi. CHP, HDP 4. Olağan Kongresi'ne Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile üst düzey katılım sağladı. Kongrede skandal anlar yaşanırken, CHP sessiz kaldı. CHP'nin Apo sloganları, teröristlere saygı duruşu gibi akılalmaz görüntülere sessiz kalarak kongrede yer alması HDP ile ittifakın artık resmiyet kazanması olarak yorumlandı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "HDP'nin dediğini yapmazlarsa çatlak daha da büyüyecek. Ya HDP'ye tamamen teslim olacaklar. Ya da HDP'nin dediklerini yapmayacaklar ittifak çatırdayacak." dedi.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin Pervin Buldan'ın ittifak açıklamasını, "Açık sözlülüğü için Pervin Buldan'a teşekkür etmek gerekiyor. CHP reddediyordu. Buldan bu kez yalanlanamaz şekilde itiraf etti. CHP'nin İzmir hariç kazandığı tüm belediyelerde HDP'nin desteği etkili oldu. HDP desteği olmasaydı bugün CHP yerel seçim başarısından söz edemezdi. HDP'lilerin yerel belediyelerde beklentileri var. Bunu ortaya koyuyorlar. Bakın şu nokta önemli. Bir sonraki ittifak daha açık ve şeffaf olmalı diyor. Biz size bir kerelik destek verdik, bir dahakine bizi de ittifaka dahil edeceksiniz diyor. Bu İYİ Parti'ye de bir mesaj. Gezi ile Cizre'nin ittifakı var sözü ile ne diyor? Seçilmiş iktidarı hedef alan iki terör olayını, Hendek terörünün ve Gezi terörünün ittifakından bahsediyor. Sonra terör insanlık suçu diyorsunuz? HDP ve CHP bunu sürekli söylüyor. " sözleriyle yorumladı.

"SAFLAR BELLİ OLDUĞUNDA İYİ PARTİ NE DİYECEK?"

"Sıkıştıkça Atatürk'ü kendilerine kalkan yapan, bütün kirli ittifaklara kapı açıyorlar." diyerek CHP'yi eleştiren Şahin, "CHP, bu kirli ittifakı bir ileri aşamaya taşımaya kararlı. HDP, 31 Mart'taki seçimdeki gibi bir ittifakı kabul etmeyeceğini deklare ediyor. Saflar belli olduğunda İYİ Parti buna ne diyecek? HDP'nin içinde olduğu bir ittifakta İYİ Parti yer alır mı? Bu sorular önemli. " dedi.

"İTTİFAKTA YOL ALINMASA BULDAN ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEZ"

CHP'deki değişime dikkat çeken Şahin, "Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinden beri HDP ile CHP aynı çizgide birleştirilmek isteniyordu. 10 yılda baya mesafe alınmış durumda. Yol alınmasa Buldan böyle aba altından sopa göstermez. Bu ittifakın adını koyalım demez." diye konuştu.

"YA HDP'YE TESLİM OLACAKLAR YA DA İTTİFAK ÇATIRDAYACAK"

İstanbul'da CHP ile HDP arasında gizli anlaşmaların iddia edildiğini hatırlatan Şahin, "Şöyle iddialar var. İstanbul'da destek karşılığında bazı ilçelerde HDP ile eş başkanlık sistemi ile yönetileceğine dair sözler olduğu söyleniyor. Sözlerin yerine getirilmediği yerlerde HDP'nin başkanlara baskı yaptığı konuşuluyor. HDP'nin dediğini yapmazlarsa çatlak daha da büyüyecek. Ya HDP'ye tamamen teslim olacaklar. Ya da HDP'nin dediklerini yapmayacaklar ittifak çatırdayacak. " dedi.

"ATATÜRK İSTİSMARININ SONU GELDİ"

CHP'nin Atatürk'ü istismar malzemesi haline getirdiğini ifade eden Şahin, "Kongrede İstiklal Marşı'nı bile okumayan bir parti ile ittifak yapacaksınız. Sonra Atatürk'ün arkasına sığınacaksınız. Bu istismarın sonuna geldik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal partisinin Çorum kongresinde yaptığı açıklamada, Pervin Buldan'a yanıt niteliğinde, 'İttifakı genişletmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı. Her ne olursa olsun, taban ne kadar kabul etmezse etmesin biz HDP ile ittifakı resmileştireceğiz, bağı artıracağız diyor CHP." yorumunda bulundu.