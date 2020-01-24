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Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vahdettin Köşkü'ne geldi

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vahdettin Köşkü'ne geldi

24.01.2020 15:00

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı. Merkel, görüşmeyi yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne saat 14.40 sıralarında geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.
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