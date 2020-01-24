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Başkan Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı

Başkan Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı

24.01.2020 15:00

Son dakika haberiç... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne gitmek üzere camiden ayrıldı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından Erdoğan, camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı.
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