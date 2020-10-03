Son dakika: Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu: Fuhuşa zorlayıp…

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili her geçen gün yeni iddialara gündeme gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın komşusunun iddiasına göre, Ümitcan Uygun Aleyna'yı fuhuşa sürükleyerek üstünden kazanç sağlıyordu. Komşunun verdiği ifadenin ardından ailenin avukatı Umur Yıldırım, Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusunda bulundu.

Aleyna'nın komşusu ve arkadaşları hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında fuhuşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan, dördüncü kez ifadeye çağrılacak.







AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASI DURAK UYGUN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Öte yandan Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'un eşinin öldüğü gün ifade ettiği sözlere de suç duyurusunda bulunuldu. Durak Uygun, Aleyna Çakır'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş bu çirkin iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV Hafta Sonu haberlerinde konuşan Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı.



ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır olayından sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a defalarca şiddet uyguladığı, bayıltıp dövdükten sonra Instagram'da canlı yayın yaptığı belirtilmişti.







ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: "TEHDİT ALTINDAYIZ!"

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin tehdit altında olduğunu söylüyor. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba 'Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.' dedi.







ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ormanlık alanda ölü olarak bulunan sonrasında intihar ettiği söylenen Gülay Uygun'un ölümü de Aleyna Çakır'ın ölümü kadar sır olarak kaldı. Eğer ölmemiş olsaydı o da davada ifade verecekti. 17 Eylül günü ıssız bir arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunan Gülay Uygun o sabah 08:55'te evinden çıktı ve kameraların açısına girdi.