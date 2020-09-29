Geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan ve kendini asarak yaşamına son verdiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Çakır'ın sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un (22) olay anında evde olup olmadığını tespit etmek için istenilen HTS kayıtları analizi ve güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin hazırlanan iki rapor dosyaya girdi.

İLK RAPOR: GÖRÜNTÜLERDE 2 KİŞİ VAR

Çakır'ın evinin karşısındaki binaya ait güvenlik kamerasından alınan görüntülere ilişkin ilk polis raporu 8 Haziran'da, yani olaydan 5 gün sonra hazırlandı. Görüntüleri izleyen 2 polis memurunun hazırladığı 'CD İzleme ve İnceleme Tutanağı'na göre, Çakır'ın öldüğü 3 Haziran gecesi saat 01.05 sıralarında beyaz renkli bir otomobilden inen 2 erkek binaya doğru ilerledi, ardından siyah renkli bir araç olay yerinden hareket ederek uzaklaştı.