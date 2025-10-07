Aksaray'da kaza kamerada: 2 yaralı

Aksaray'ın Kırımlı Mahallesi'nde, Muhsin Yapıcıoğlu Bulvarı ile 131. Cadde Kavşağında meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşaktan dönüş yapan Gelecek Partisi Aksaray Kadın Kolları Başkanı Filiz Kuşsan (32) idaresindeki 68 ADJ 212 plakalı otomobil, cadde üzerinden seyreden Muammer Ü. (40) yönetimindeki 68 ABV 660 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet devrildi, çarpışma anı kamerada

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak devrildi. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin caddede ilerlediği, otomobilin ise kavşaktan dönüş yaptığı sırada kamyonetle çarpıştığı açıkça görülüyor.

2 kişi yaralandı

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ahmet B. (42) ile otomobil sürücüsü Filiz Kuşsan yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü: "Araç durmadan bize vurdu"

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Muammer Ü., olayın aniden geliştiğini belirterek, "Organize Sanayiden çıkışa doğru giderken yan yoldan araç hiç durmadan, fren yapmadan gelip bize vurdu" dedi.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yetkililer, kavşaklarda dönüş ve geçiş önceliğine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.