Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Domates Hasadına Giden İşçileri Taşıyordu

Erdemli'ye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde meydana gelen kazada, Cemal K. yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Avgadı Yaylası'na domates hasadı için giden tarım işçilerini taşıyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 14 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi sürüyor.

Vali Toros: "Son Derece Üzücü Bir Kaza"

Mersin Valisi Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, incelemelerde bulunmak üzere kaza bölgesine gitti.



Vali Toros, kazanın sabah 06.40 sularında meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tarım işçilerimizi taşıyan minibüs, yaklaşık 10 metrelik mesafeden aşağıya yuvarlandı. Maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 14 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. Durumlarını yakından takip ediyoruz. Erdemli'mizin, Mersin'imizin başı sağ olsun. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Minibüsün teknik durumu ve kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.