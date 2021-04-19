SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Darbe imalı bildiri’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Diyarbakır annelerinden 24 aile evladına kavuştu. 595. gününe girildi. Bu dünya tarihinde annelerin evlatlarına kavuşması için yaptıkları en uzun nöbettir. Bütün annelerin evlatlarına bir an evvel kavuşmasını ümit ediyoruz. Bize gönderdikleri tüm selamları mesajları alıyoruz, yakından takip ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA 'DARBE İMALI BİLDİRİ' TEPKİSİ

Emekli amiraller tarafından yayınlanan siyasete geçmişteki kötü girişimleri hatırlatan bir bildiri olduğunu geçen hafta size anlatmıştım. Yargının devreye girmesinden dolayı konuya girmemiştim. Bu süreç içerisinde AK Parti'yi ima eden Kılıçdaroğlu'ndan ve bazı CHP'li arkadaşlardan kabul edemeyeceğimiz iddialar oldu. Bu metnin değiştirilmesinde ya da gece yayınlanmasında iktidarın sorumlu olduğu yönünde açıklama yaptılar. Bunlar baştan aşağı yanlıştır. Eğer bu bildiri değiştirildiyse ya da gece yayınlanması konusunda müdahale olduysa, niçin gece yayınlanır, yayınlanmaz bazı emekli amiraller açıklama yapmaya çalıştı? Eğer gece yayınlanması konusunda bir provakasyon varsa bunu o gece yayınlanır yayınlanmaz, "Ben bu bildirinin arkasındayım" tweeti atan amirallere soracaklar.

Darbe imalı bildiri üzerinden iktidarın suçlanması vesayetin yeni bir ürünüdür.