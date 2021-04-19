RAMAZAN İMSAKİYE
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan göçmenleri yakmaya çalıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan göçmenleri yakmaya çalıştı
19.04.2021 18:35
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan’ın göçmenlere olan tavrına tepki gösterdi. Çelik, ’’ Mülteci botuna yaklaştıktan sonra Yunanistan sahil güvenlik unsuru, mültecilerin üstüne yakmak için benzin döküyor. AB ülkesi bir üyenin yaptığı zalim davranışı durduran milletimizin asil evlatları sahil güvenlik güçlerimizdir. Kalabalık olan mülteci botunu şişlendiğiniz zaman hayatta kalma imkanı vardır. Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor. Siz demokrasinizi önce Akdeniz sularından kurtarın. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların üzerine benzin döküp yakıyorsunuz. İnsan hayatına saygı duysunlar. 41 göçmen Türkiye'nin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır. AB sürekli olarak biz üyemizin arkasındayız diyor. Bu AB'nin sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Buna ne diyorlar? İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da böyle görüntüler görülmemiş. Vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve AB maalesef susuyor.’’ ifadelerini kullandı.



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