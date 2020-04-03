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Son dakika: AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde video konferans ile toplandı

Son dakika: AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde video konferans ile toplandı

03.04.2020 15:32

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapıldı.

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