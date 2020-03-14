Son dakika: AK Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi 14.03.2020 13:50

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, AK Parti'de de tedbirler alınmaya başlandı. AK Parti Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye'de de ortaya çıkmasının üzerine yurt genelinde dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Küresel ölçekte bir salgın olan Kovid-19'a karşı AK Parti Genel Merkezi'nde de dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan hijyen çalışması, 2 kişilik bir ekiple; partililerin ve genel merkezi ziyaret eden vatandaşların temas ettiği ve edebileceği muhtemel yerler başta olmak üzere titizlikle temizlendi. Belirli aralıklarla tekrarlanacağı söylenen dezenfekte işlemlerinin yanı sıra hafta içinde AK Parti Genel Merkez binasına yeterli sayıda dezenfektan koyulacak. Bu yolla da Genel Merkez binasına gelenlerin kişisel hijyenlerine de özen gösterilmiş olunacak.