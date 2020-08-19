Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

19.08.2020 09:08

Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Ekipler olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 25 kişi yaralandı.





Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.







İLK BELİRLEMELERE GÖRE 25 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 25 kişi yaralandı.





Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı.