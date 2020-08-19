Gaziantep'te erkek arkadaşının balkonundan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in dosyası Şüpheli Ölümler Kurulu'nda

19.08.2020 09:55

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Delen’in dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Toplanan tüm deliller, daha önce Rabia Naz Vatan, Şule Çet, Aslı Baş ve Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümleriyle ilgili rapor hazırlayan uzman ekibin masasına geldi.

Gaziantep'te yaşayan Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evine gittikten bir süre sonra, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Duygu'nun 'balkondan düştüğünü' iddia eden Mehmet Kaplan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Duygu Delen'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesindeki 1'inci İhtisas Kurulu'na gönderildi.

İstanbul'a gönderilen dosyada ön otopsi raporu, tanık ifadeleri, kamera kayıtları, olay yeri inceleme raporları, krokiler, şüpheliden alınan doku ve kan örnekleri, Duygu'nun bedenindeki bulgular, tırnak arası doku örnekleri ve diğer veriler var. Adli Tıp Kurumu ayrıca şüpheli Mehmet Kaplan'ın kan örneklerinde alkol veya uyuşturucusu kalıntısı olup olmadığını da araştıracak.





10 ALANDA UZMAN VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, patoloji, kardiyoloji, cerrahi gibi 10 ayrı alanda uzmanlaşmış kurul üyeleri, verileri değerlendirerek Duygu'nun balkondan düştüğü mü yoksa atıldığı mı konusundaki kanaatini nihai bir raporla savcılığa bildirecek. Soruşturmayı yürüten savcılık ihtiyaç duyarsa Adli Tıp Raporu'na ek olarak üniversiteler bünyesindeki bilim insanlarından oluşan bir başka heyetten de rapor talep edebilecek. Soruşturma bu ayrıntılı raporların ardından tamamlanmış olacak.





DARP İZİ VAR

Duygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, ön otopsi raporunun çıktığını açıkladı. Avukat Akan, Delen'in vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri görüldüğünü söyledi. Akan, "Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir adli tıp uzmanının da hem dosyayı hem de otopsi raporunu incelemesini istedik" dedi.





'ŞÜPHELİ ÖLÜMLER' KURULU

Adli Tıp Kurumu bünyesindeki 8 kuruldan ilki olan 1'inci İhtisas Kurulu, 'şüpheli ölümler' üzerine uzmanlaşmış durumda. Kuruldaki uzmanlar otopsi raporlarındaki fiziki veya kimyasal bulguları değerlendirerek kesin ölüm sebebine dair rapor hazırlıyor. Kurul daha önce Rabia Naz Vatan, Şule Çet, manken Aslı Baş ve Nazlı Sinem Erköseoğlu gibi yüksekten düşme şüphesi taşıyan ölüm olaylarına ilişkin raporlar hazırlamıştı. Kurul ayrıca Turgut Özal'ın ölümünden yıllar sonra da ölümünün zehirlenmeye bağlı olup olmadığına dair rapor vermişti.