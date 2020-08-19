Adıyaman'da sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Küçük çocuğa yolcu otobüsünü kullandırıp kayda aldılar

19.08.2020 09:18

Adıyaman'da küçük çocuğun şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullanması pes dedirtti. Hem trafikteki diğer sürücülerin canını hem de kendi canlarını hiçe sayan otobüs görevlileri bir de bu anları videoya çekti. Çocuğun otobüs kullandığı şaşkına çeviren görüntüler sosyal medya da da paylaşıldı.