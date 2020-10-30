Son dakika haberine göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana'da gece yarısı harekete geçen emniyet ekipleri eş zamanlı birçok adrese operasyon düzenliyor.
SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK'ya şafak baskını
- SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK'ya şafak baskını
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