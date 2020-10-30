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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK'ya şafak baskını

SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK'ya şafak baskını
30.10.2020 06:21

Son dakika haberine göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana'da gece yarısı harekete geçen emniyet ekipleri eş zamanlı birçok adrese operasyon düzenliyor.


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