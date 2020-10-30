A Haber Spikeri Erkan Tan, haç ve hilal savaşlarının hala devam ettiğini ifade ederek, artık bu savaşların terör örgütleri aracılığıyla yapıldığını vurguladı. Tan, "Haç ve hilal savaşı var! Bu bir masal değil. Eskiden ordularıyla doğrudan devletler haç ve hilal savaşında, hilalin karşısındaydı. Şimdi terör örgütleri zamanı! Terör örgütleri kurmuşlar; o terör örgütlerine silah, mühimmat ve taktik strateji eğimi veriyorlar ve üzerimize salıyorlar. Masal değil bunlar! Bütün terör örgütlerinin arasında haçlı-siyonist ittifakı var. PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, IŞİD hepsinin sahibi haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler ” dedi.