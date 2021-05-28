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SON DAKİKA: Adana'da tefecilere şafak baskını! Milyonluk vurgunda çok sayıda gözaltı var

SON DAKİKA: Adana'da tefecilere şafak baskını! Milyonluk vurgunda çok sayıda gözaltı var
28.05.2021 07:28
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Son dakika haberi! Adana’da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Adana'da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin TL haksız kazan temin eden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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