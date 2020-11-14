Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Kekeç için taziye mesajı

Koronavirüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongreleri için yaptığı konuşmanın sonunda Kekeç'e baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç, bugün rahmeti rahaman kavuştu. Kendisine Rabbimden özellikle merhamet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. " ifadelerini kullandı.