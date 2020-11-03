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A Haber ekranında duygusal anlar! İzmir Depremi'nden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayla Bebek'in mutluluğu

A Haber ekranında duygusal anlar! İzmir Depremi'nden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayla Bebek'in mutluluğu
03.11.2020 10:30

Cuma günü öğleden sonra İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 4 yaşındaki Ayla Gezgin, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. 4 yaşındaki Ayla'nın enkaz altında çıkarıldığı anlarda A Haber spikeri Cansın Helvacı ise gözyaşlarını tutamadı.


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