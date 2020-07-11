Haberler Video Haber Videoları Son dakika: 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11.07.2020 10:18

Son dakika haberi... MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki Haftanin'de, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, sevindirici haberi resmi Twitter hesabından duyurdu.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK&#39;lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/PO5vGoWgUG

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2020
Haber Videoları