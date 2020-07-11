Hindistanlı öğrenci: Müslüman devletler tek lider olarak Erdoğan'ı seçmeli

11.07.2020 12:04

Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye dönüştürüldüğünü duyan vatandaşlar akın akın büyük mabedin önündeki meydana toplandı. Kararı öğrendikten sonra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden İstanbul'a gelen Hint öğrenci "Müslüman devletler tek lider olarak birisini seçecekse bu Başkan Erdoğan olmalıdır. Ben olsam onu seçerdim, onun gibi bir lider dünyada yok" ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği anlama vurgu yaptı.

Türkiye'nin tarihi kararıyla binlerce vatandaş 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'ya destek için meydana toplandı.

Onların arasında öyle birisi vardır ki dikkat çekti. Hindistan'dan okumak için Türkiye'ye gelen bir Müslüman genç Bandırma'da okuduğunu kararı ise sevinçle karşıladığını ve büyük bir heyecanla İstanbul'a geldiğini söyledi.

"MÜSLÜMANLAR DEVLETLER ERDOĞAN'I TEK LİDER SEÇMELİ"

24 Temmuz'da da cuma namazını kılmak için yeniden Ayasofya Camii'ne geleceğini söyleyen Hintli öğrenci "Müslüman devletler tek lider olarak birisini seçecekse bu Başkan Erdoğan olmalıdır. Ben olsam onu seçerdim, onun gibi bir lider dünyada yok" değerlendirmesinde bulundu.