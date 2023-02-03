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Sokak röportajında Başkan Erdoğan'ı savunan kıza sözlü saldırı: Saçları açık, modern giyinmiş, AK Parti'yi savunuyor

Sokak röportajında Başkan Erdoğan'ı savunan kıza sözlü saldırı: Saçları açık, modern giyinmiş, AK Parti'yi savunuyor
03.02.2023 13:36

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Bakırköy'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin icraatlerini savunan genç bir kız, etrafındakilerin sözlü saldırılarına maruz kaldı. Absürt gerekçelerle genç kızı susturmaya çalışan çevredekiler, giyim kuşam üzerinden söylenmedik söz bırakmadı. Ancak genç kız, herkesin özgürce giyinebildiği ve fikirlerini söyleyebildiğini vurgulayarak kendisini savunmayı sürdürdü ve gelen tepkilere karşın oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini yüksek sesle haykırdı. Genç kıza sözünü geçiremeyen kişiler, son olarak çaresiz kalınca, "Size inandırıcı geliyor mu? Bu kızın saçları açık, modern giyinmiş, AKP'yi savunuyor, şaka gibi yani." diyerek işin içinden çıkmaya çalıştı.

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