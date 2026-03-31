Türkiye, iletişim teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak 5G dönemine resmen "merhaba" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 6 farklı ile eş zamanlı canlı bağlantı kurarak 5G teknolojisinin startını veren butona bastı.

6 ille canlı bağlantı: Hız testi tam not aldı

Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Trabzon ve Antalya ile kurulan yüksek çözünürlüklü canlı bağlantılarda 5G'nin sağladığı düşük gecikme süresi ve yüksek veri hızı bizzat deneyimlendi. Başkan Erdoğan, bağlantı kurulan illerdeki yetkililerden sistemin işleyişi hakkında bilgi alırken, yerli ve milli altyapının önemine bir kez daha dikkat çekti.

1 Nisan'dan itibaren tüm Türkiye'de aktif

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamada beklenen tarihi verdi: 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G teknolojisi yurt genelinde aktif hale gelecek. İlk etapta sanayi bölgeleri, havalimanları ve şehir merkezlerinde yoğunlaşacak olan hizmet, kısa sürede her noktaya yayılacak. 5G ile birlikte veri indirme hızlarının mevcut sisteme göre 10 kat artması hedefleniyor.

Teknolojide tam bağımsızlık vizyonu

Butona bastığı tarihi anlarda konuşan Erdoğan, "Bu sadece bir hız artışı değil, akıllı şehirlerden otonom araçlara, uzaktan ameliyatlardan dijital tarıma kadar her alanda bağımsızlığımızın ilanıdır" dedi. Yerli baz istasyonları ve milli yazılımların 5G altyapısındaki payının her geçen gün artacağı vurgulandı.