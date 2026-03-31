İstanbul Sultangazi'de dün saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir cipin içerisinde başından vurulmuş bir kişi olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı haldeki Erdal Kökyayan'ı hastaneye kaldırdı ancak talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anı ve kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin araçtan inerek hızla uzaklaştığı, sürücüsüz kalan cipin ise geri geri kayarak kaza yaptığı görüldü. İz süren ekipler, saldırganın 7 suç kaydı bulunan İhsan C. olduğunu belirleyerek Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

Korkunç itiraf: "Bir anda ateş ettim"

Gözaltına alınan İhsan C., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şüphelinin, "Eşimle ilişkisi olduğunu düşünüyordum. Konuşmak için araca bindim, eşimin iş yerine doğru gitmesini istedim ve o sırada ateş ettim" dediği öğrenildi. Ancak emniyetin yaptığı derinlemesine incelemede, öldürülen Erdal Kökyayan ile zanlının eşi arasında geçmişe dönük hiçbir iletişim veya tanışıklık bulunmadığı saptandı.

Babası uyarmış: "Yine kafayı yedi, silahla çıktı"

Olayla ilgili sarsıcı bir detay daha gün yüzüne çıktı. Zanlı İhsan C.'nin babasının, olay günü gelini H.C.'yi arayarak, "Bu yine kafayı yedi. Yanına silah alıp çıktı, seni de beni de öldürebilir" diyerek uyardığı belirlendi. Yanında bulunan akrabası Hasan C. ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlının tutuklanması bekleniyor.