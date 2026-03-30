Türkiye, dijitalleşme hamlesinde vites büyüterek 5G teknolojisine resmen geçiş yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek tanıtım toplantısının ardından 81 ilde 5G döneminin başlayacağını duyurdu.

Yarın gece yarısı 81 ilde devreye giriyor

Bakan Uraloğlu, 2019 yılında başlayan sürecin nihayete erdiğini belirterek, "Geçen yıl ekim ayında yapılan ihalenin ardından yarın tanıtımını yapıyoruz. Gece yarısından itibaren 81 ilde 5G uygulamasını başlatmış olacağız" dedi. Bakan, ilk etapta il merkezleri ve büyük ilçelerin kapsamaya alınacağını, iki yıl içerisinde ise tüm Türkiye'nin 5G ile buluşacağını müjdeledi.

Veri indirme hızı 10 kat artacak

Yeni teknolojinin günlük hayata etkilerine değinen Uraloğlu, en somut değişikliğin hızda yaşanacağını ifade etti. 5G ile veri indirme hızının mevcut duruma göre 10 kat artacağını belirten Bakan, "Videolardaki donma ve bekleme süreleri tarih olacak. 8K görüntü kalitesiyle milisaniyelik gecikmelerle iletişim sağlanacak" dedi.

Sağlıktan tarıma her alanda 5G dönemi

5G teknolojisi sadece bireysel kullanımda değil, sanayiden sağlığa kadar pek çok alanda devrim yaratacak:

Akıllı Ulaşım: Hastal-İstanbul Havalimanı arasındaki akıllı yol uygulamaları yaygınlaşacak.

Sanayi ve Tarım: Üretimde verimlilik artacak, otonom sistemler daha etkin kullanılacak.

Sağlık: Uzaktan cerrahi ve anlık veri paylaşımı kolaylaşacak.

Haberleşme: 8K çözünürlükte kesintisiz ve gecikmesiz canlı yayın imkanı sunulacak.