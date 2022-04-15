RAMAZAN İMSAKİYE
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Sokak hayvanları projesinde görev alan Ömer Efe 8 köpeğin saldırısında ölümden döndü!

Sokak hayvanları projesinde görev alan Ömer Efe 8 köpeğin saldırısında ölümden döndü!
15.04.2022 13:27 - Son Güncelleme: 15.04.2022 13:30

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Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Bursa'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölümden dönen ve vücuduna 80 dikiş atılan Ömer Efe K.'nin (10) sokak hayvanlarıyla ilgili okul projesinde görev aldığı ortaya çıktı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K.'nin, geçen yılki projesinde, 'Hiçbir canlı aç uyumasın diye bir iyilik başlat' sloganıyla sokak hayvanları için annesi ile birlikte evde özel olarak pişirdikleri mamaları sokak sokak dolaşıp dağıttığı belirtildi. Ömer Efe K.'nin projesinin afişinde de bir sokak köpeği ile birlikte çektirdiği fotoğraf yer alıyor.

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