İETT mağduriyet yarattı! Bakıma alınan asansör nedeniyle engelli yaşlı ve bebeklileri zor durumda kaldı

Başta Yeşilkent Mahallesi olmak üzere, Esenyurt'tan gelen otobüs ile minibüslerinin durağının bulunduğu Merkez Mahallesi'ndeki Merkez- Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'nın kuzey kesiminde her gün özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Minibüs ve İETT otobüslerinden inenlerin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü'ndeki birimlere gidip gelenlerin sayısı bu kesimde belirli saatlerde büyük artış gösteriyor.

Mevcut asansör, geçen 29 Mart'ta elektrik hatlarının değiştirileceği belirtilerek, 1 aylık bakıma alındı.

Bu çalışma, özellikle yaşlı, hasta ve engellileri çok zor durumda bıraktı.

Yaşlılar, basamakları güçlükle inip-çıkarken, pusetle bebeklerini taşıyan anneler ve engelli aracı kullananlar asansörsüz inip-çıkmada büyük zorlukla karşılaştı.

Yürümede zorlanan 80 yaşındaki bir adam ile yaşlı çift asansörün çalışmamasına tepki gösterdi.

Engelli oğlu 12 yaşındaki Demircan'ı pusette taşıyan anne Suna Şengül, "Bu kadar betonlaşma hızla devam ederken, asansör çalışmanın 1 ay sürmesi çok anlamsız geldi bana.

Engelli için her şey ulaşılmaz hale geliyor. Engelli oğlunuzu taşıyorsunuz, insanlara boş arabayı taşıması için ricada bulunmak zorunda kalıyorsunuz" dedi.

Suna Şengül'ün bir arkadaşının puseti taşımak için kendisine Avcılar'a kadar eşlik ettiği, daha sonra metrobüsle döndüğü görüldü.

Bir yakını ile birlikte içinde bebeği bulunan puseti merdivenlerde güçlükle taşıyan Yağmur Ayşe Tuğçeanu, "Çok saçma, bebek arabasını bebekle birlikte merdivenlerden taşımak zorunda kalıyorsunuz" diye yakındı.