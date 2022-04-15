Sokak hayvanları projesinde görev alan Ömer Efe 8 köpeğin saldırısında ölümden döndü!
Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Bursa'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölümden dönen ve vücuduna 80 dikiş atılan Ömer Efe K.'nin (10) sokak hayvanlarıyla ilgili okul projesinde görev aldığı ortaya çıktı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K.'nin, geçen yılki projesinde, 'Hiçbir canlı aç uyumasın diye bir iyilik başlat' sloganıyla sokak hayvanları için annesi ile birlikte evde özel olarak pişirdikleri mamaları sokak sokak dolaşıp dağıttığı belirtildi. Ömer Efe K.'nin projesinin afişinde de bir sokak köpeği ile birlikte çektirdiği fotoğraf yer alıyor.
Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K., babaannesi Hanife Yakıcı ile birlikte Gündoğdu İlkokulu'na gitmek için evden çıktı.
Kanlar içinde kalan Ömer Efe K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan Ömer Efe K., ameliyata alındı. Bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları oluşan Ömer Efe K.'nin 2 saat süren ameliyatta vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldığı bildirildi.
SOKAK KÖPEKLERİNİ ELLERİYLE BESLİYORDU
Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Ömer Efe K.'nin, geçen yıl okul projesinde sokak hayvanları için görev aldığı ortaya çıktı.