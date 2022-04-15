Sokak hayvanları projesinde görev alan Ömer Efe 8 köpeğin saldırısında ölümden döndü!

Bir süre sonra Ömer Efe K., babaannesine okula yalnız başına gidebileceğini söyledi. Babaannesi Yakıcı da eve geri dönmek için yanından ayrıldı. Ancak Ömer Efe K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı.