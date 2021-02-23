Skandal olay! Karısı en yakın arkadaşına kaçtı o da yetmedi 'karnımdaki bebek senden değil' dedi...

Esra Erol'da canlı yayınında Aytaç Bey'in sözleri izleyenleri şoke etti. Karısı Büşra, en yakın arkadaşıyla kaçtı o da yetmedi "Karnımdaki bebeğin babası sen değilsin" dedi! 3 yıllık evli olduklarını ve çocuklarının 2,5 yaşında ve 11 aylık olduğunu ifade eden Aytaç Bey'in sözleri hem ekranları başındaki izleyiciyi hem de Esra Erol'u şoke etti. İşte 23 Şubat 2021 Esra Erol'da canlı yayınında Aytaç'tan çok konuşulacak skandal sözler!