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Skandal olay! Karısı en yakın arkadaşına kaçtı o da yetmedi 'karnımdaki bebek senden değil' dedi...

Skandal olay! Karısı en yakın arkadaşına kaçtı o da yetmedi 'karnımdaki bebek senden değil' dedi...
23.02.2021 17:36
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Esra Erol'da canlı yayınında Aytaç Bey'in sözleri izleyenleri şoke etti. Karısı Büşra, en yakın arkadaşıyla kaçtı o da yetmedi "Karnımdaki bebeğin babası sen değilsin" dedi! 3 yıllık evli olduklarını ve çocuklarının 2,5 yaşında ve 11 aylık olduğunu ifade eden Aytaç Bey'in sözleri hem ekranları başındaki izleyiciyi hem de Esra Erol'u şoke etti. İşte 23 Şubat 2021 Esra Erol'da canlı yayınında Aytaç'tan çok konuşulacak skandal sözler!


Aytaç Bey Esra Erol'da canlı yayınında Karabük'ten katıldığını belirtti. Eşi Büşra Akkaya'yı aradığını beyan etti. Büşra'nın kendisine zarar veren birisi olduğunu ve çocuklarını terk edip gittiğini iddia etti. 3 yıllık evli olduklarını ve çocuklarının 2,5 yaşında ve 11 aylık olduğunu ifade etti. Sürekli hakarete uğradığını belirten Aytaç Bey, 14 Şubat sevgililer gününde evlendiklerini ve aslında severek evlendiklerini ifade etti.
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