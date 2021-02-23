HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan küstah açıklamalar

Gara'da 13 vatandaşımızın PKK tarafından kalleşçe katledilmesini adeta fırsat bilip ellerini ovuşturarak hükümete saldıran HDP, terör örgütüne tek bir laf bile etmedi. Emperyalistlerin maşalığını yapan ve yıllarca on binlerce askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı katleden PKK'nın yaptığı katliama göz yuman HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "İktidarda olmanın sorumluluğu insanları ölü olarak değil canlı olarak getirmektir. Bu nedenle AKP iktidarı, Gare'de yaptıklarından da yapamadıklarından da sorumlu bir iktidardır" sözleriyle utanmadan PKK'yı değil, devletimizi suçlamayı sürdürdü. "Halk adına hesap soruyoruz iktidardan" diyen Buldan'ın aynı hesabı PKK'dan sormaya cesaret edip edemeyeceğini bekleyip göreceğiz!