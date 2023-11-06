Sivas Kangal'da ölümlü trafik kazası kamerada!

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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 12:38 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 13:06

Sivas Kangal Kaza Son Dakika: 1 ölü 4 yaralı ( Kaza anı kamera görüntüsü videosu izle )

Sivas'ın Kangal ilçesinde, Sivas-Malatya Karayolu Kangal ilçesi girişi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Feci kazanın kamera görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. İşte Kangal'daki kazanın videosu...

Sivas'ın Kangal ilçesinde, Sivas-Malatya Karayolu Kangal ilçesi girişi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Kaza, E.G. idaresindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D. idaresindeki 34 RY 8935 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. İki aracın sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu yaşanan kazada yolcu Ali Gülseven hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile İ.G. ve S.D. ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüler, olayın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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