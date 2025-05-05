Şişli’de kadın cinayeti: Ünlü oyuncu Nur Sürer tanık olduğu anları anlattı!

İstanbul Şişli’de sabah saatlerinde bir kadın, kendisini kaçırmak isteyen kişiler tarafından sokak ortasında öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın tanıkları arasında bulunan ünlü oyuncu Nur Sürer, yaşadıklarını basınla paylaştı. Sürer, "Kadına önce arkasından ateş ettiler, yere düşünce kafasına iki el ateş ettiler" dedi. Kadın cinayetlerinin artışına dikkat çeken Sürer, “Günde iki kadın öldürülüyor, ben de buna tanık oldum” ifadelerini kullandı.