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Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihat Geçit'in naaşı İstanbul'a getirildi

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihat Geçit'in naaşı İstanbul'a getirildi
19.11.2021 09:03
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Şırnak’ta askeri aracın kaza yapması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihat Geçit’in Ay Yıldıza sarılı tabutu askerî uçak ile İstanbul'a getirildi. Şırnak Uludere’de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in naşı saat 05.30 sıralarında Bakırköy'de bulunan askeri Havalimanına getirildi. Şehidin Ay Yıldız Bayrağa sarılı tabutu cenaze aracına alınarak polis eskortu eşliğinde Küçükçekmece'de bulunan gasil haneye götürüldü. Cenaze namazının gün içinde Bakırköy Ataköy'de kılınacağı öğrenildi.

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