Sinan Ateş davasında 4'üncü gün! | Saniye Ateş fenalaştı! Duruşmaya ara verildi!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, "müşteki" sıfatıyla verdiği beyanı sırasında fenalaştı. Bu sırada Ayşe Ateş, "Bu kadın burada ölürse bunun hesabını hepinizden sorarım" diye bağırdı. Olayın ardından duruşmaya ara verildi.Öte yandan duruşma öncesinde açıkalamada bulunan Ayşe Ateş, kendisinin konuşsa da konuşmasa da öldürüleceğine ikna olduğunu vurgulayarak, bildiği hiçbir şeyin sır kalmasını istemediğini söyledi.