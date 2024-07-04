SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 12:29

Sinan Ateş davasında 4'üncü gün! | Saniye Ateş fenalaştı! Duruşmaya ara verildi!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, "müşteki" sıfatıyla verdiği beyanı sırasında fenalaştı. Bu sırada Ayşe Ateş, "Bu kadın burada ölürse bunun hesabını hepinizden sorarım" diye bağırdı. Olayın ardından duruşmaya ara verildi.Öte yandan duruşma öncesinde açıkalamada bulunan Ayşe Ateş, kendisinin konuşsa da konuşmasa da öldürüleceğine ikna olduğunu vurgulayarak, bildiği hiçbir şeyin sır kalmasını istemediğini söyledi.

Sinan Ateş davasında 4üncü gün | Saniye Ateş fenalaştı! Duruşmaya ara verildi
Sinan Ateş davasında 4'üncü gün | Saniye Ateş fenalaştı! Duruşmaya ara verildi

SIRADAKİ VİDEO
İETT otobüsünde kavga!
04.07.2024Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki provokasyona ilişkin açıklama: Hiçbir şekilde izin verilmeyecek!
04.07.2024Perşembe
Dilan ve Engin Polat' 27 yıl yıl hapis talebi!
04.07.2024Perşembe
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat'la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu
04.07.2024Perşembe
Sivas Yıldızeli'nde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı!
03.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dan Roman havalı kutlama 00:20
'Bizim Çocuklar' dan dans şov
03.07.2024Çarşamba
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2024: En düşük emekli memur maaşı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni zamlı maaşlar... 04:01
KALEM KALEM EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2024!
03.07.2024Çarşamba
İzmir’de orman yangını: Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapandı 00:38
İzmir'de orman yangını
03.07.2024Çarşamba
MEMUR MAAŞLARI 2024: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni zamlı maaşlar... 01:28
KALEM KALEM MEMUR MAAŞLARI 2024!
03.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA