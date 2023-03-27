RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Silivri kaza anı videosu izle! 6 kişinin öldüğü dehşet verici kamerada!

Silivri kaza anı videosu izle! 6 kişinin öldüğü dehşet verici kamerada!

Silivri kaza anı videosu izle! 6 kişinin öldüğü dehşet verici kamerada!
27.03.2023 16:30 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:38

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 07:34
Müge Anlı 'biraz edep' dedi...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 00:27
45 bin yeni öğretmen ataması...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 00:57
A Milli Takım aday kadrosu...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 01:04
TOKİ CANLI YAYIN! İstanbul...
Televizyon 00:51
Elnare Kızmaz olayında flaş...
Televizyon 00:58
Aile 2. bölüm fragmanı...
Televizyon 00:46
Müge Anlı'nın sesi büyüledi!...
Televizyon 00:35
Meral Akşener'in koalisyona...
Televizyon 05:54
6'LI MASADA flaş gelişme:...

İstanbul Silivri'de TIR karşı şeride geçti. 6 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı anbean kameralara yansıdı. İşte 6 kişinin öldüğü TEM Otoyolu'ndaki kaza görüntüsü...

Televizyon Videoları

Silivri TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gazitepe mevkiinde yaşandı. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA