Avcılar'da kargo şoförüne şok: Teslimat için indi, cep telefonundan oldu!

İstanbul Avcılar'da sabah saat 09.00 sıralarında kargo teslimatı sırasında akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kargo firmasında görev yapan şoför, paket teslim etmek üzere kamyonetini binanın önüne park etti. Aceleyle araçtan inen şoför, cep telefonunu araçta bırakarak kapıları kilitlemeden binaya girdi.

Açık camı görünce dayanamadı

Bu sırada sokaktan geçen ve durumun farkına varan bir şüpheli, kamyonetin yan camının açık olmasını fırsat bildi. Çevreyi bir süre kontrol eden şahıs, kapının da kilitli olmadığını fark edince soğukkanlılıkla kapıyı açtı. Araç içerisindeki telefonu saniyeler içinde alan şüpheli, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Güvenlik kameraları devrede

Teslimat dönüşü aracına bindiğinde telefonunun olmadığını fark eden şoför, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kayıtlarda şüphelinin araca yaklaşma ve hırsızlık anı net bir şekilde görülürken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.