Falezlerde ölümle dans! Zıpkınla balık tutmak isterken kayalıklara çakıldı

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 46 yaşındaki Yıldıray A., zıpkınla balık tutmak amacıyla yaklaşık 35 metrelik falezlerden aşağıya inmek istedi. Ancak dik patikada ilerlerken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden adam, yaklaşık 5 metrelik kayalık alandan aşağıya yuvarlandı.

Konum attı yardım istedi

Yaralanan ve hareket edemez hale gelen Yıldıray A., cep telefonuyla arkadaşını arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tarif eden ve konum bilgisini paylaşan adamın ihbarı üzerine bölgeye; Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, özel ipler yardımıyla falezlerden aşağı inerek yaralı adama ulaştı.

Ekipler el ele verdi

Yapılan ilk kontrolde bacağında kırıklar olduğu tespit edilen Yıldıray A., iple sedyeye sabitlendi. Falez bandında spor yapan vatandaşların da destek verdiği operasyonda, yaralı şahıs Deniz Polisi botuna teslim edildi. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen Yıldıray A., burada bekleyen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.