İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçları kapsamında gözaltına alınarak görevine son verilmişti. Belediye’ye kayyum olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik ilk iş olarak belediye binasına devasa bir Türk bayrağı astırdı. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Vali Ali Fuat Atik'ten ilk icraat! Belediye binasına devasa Türk bayrağı astırdı
16.05.2020 01:58
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- Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Vali Ali Fuat Atik'ten ilk icraat! Belediye binasına devasa Türk bayrağı astırdı
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