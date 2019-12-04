Sigara içenler dikkat! Yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor: Artık eski paketlerde üretilmeyecek 04.12.2019 11:04

Bakanlıktan son dakika açıklaması... "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Ocak 2020'den itibaren ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. 5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek.